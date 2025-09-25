Petecão aparece em último lugar em todos os cenários para o Senado, aponta Paraná Pesquisas

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) aparece em situação delicada na disputa pelo Senado Federal nas eleições de 2026. De acordo com levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas, o parlamentar é o último colocado em todos os quatro cenários analisados.

No primeiro recorte, o governador Gladson Cameli lidera com 42,4%, seguido pelo senador Márcio Bittar (24,8%) e pelo ex-senador Jorge Viana (23,7%). Jéssica Sales (MDB) registra 21,2%, Mara Rocha (MDB) aparece com 20,3%, Coronel Ulysses soma 17,5% e o deputado federal Eduardo Velloso (União) tem 13,7%. Petecão ocupa a última posição, com 11%.

Nos outros três cenários simulados pelo instituto, a posição do senador se repete: em todos, ele aparece atrás dos demais concorrentes, independentemente da composição dos nomes incluídos.

O levantamento ouviu 1.505 eleitores em 18 municípios acreanos, entre os dias 19 e 23 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%.

VEJA OS DEMAIS CENÁRIOS:

