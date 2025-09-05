PF divulga resultado final da prova discursiva; TAF será em 13 e 14 de setembro

Candidatos devem consultar data, horário e local do exame no site da banca a partir de 8/9; FIC vai de 8/9 (10h) a 15/9 (18h)

A Polícia Federal publicou, nesta sexta-feira (5/9), o resultado definitivo da prova discursiva do concurso em andamento. Na mesma atualização, houve convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) e orientações para a Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Polícia Federal — Foto: Polícia Federal

Próximas etapas

  • TAF: dias 13 e 14 de setembro de 2025.

    • Consulta individual de data, horário e local: a partir de 8/9, no site da banca.

  • FIC (investigação social): preenchimento de 8/9 (10h) a 15/9 (18h), também no site da banca.

    • Eliminação para quem não preencher no prazo e na forma estipulados.

  • Resultado provisório do TAF e conferência da FIC: 23/9/2025.

Panorama do concurso PF

Banca: Cebraspe • Vagas: 1.000Salário inicial: até R$ 26,8 mil
Cargos:

  • Agente: 630

  • Escrivão: 160

  • Delegado: 120

  • Papiloscopista: 21

  • Perito Criminal Federal: 69 (diversas áreas — Contábil/Financeira, Informática Forense, Geologia, Engenharias, Medicina Legal, Genética, Meio Ambiente, entre outras)

Resumo do concurso PF

  • Banca: Cebraspe
  • Vagas: 1.000
  • Cargos:
    • Delegado
    • Escrivão
    • Papiloscopista
    • Agente
    • Perito
  • Escolaridade: nível superior
  • Salários iniciais: de R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil
  • Inscrições: 26/5 a 17/6/2025* data retificada
  • Taxa de inscrição:
    • R$ 250,00 (Delegado e Perito) e
    • R$ 180,00 (Escrivão, Agente e Papiloscopista)
  • Provas: 27/7/2025
  • Edital

Etapas: prova objetiva, prova discursiva, TAF, avaliação médica, prova oral (Delegado), avaliação psicológica (1º momento), títulos e investigação social. As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em 27/7, nas capitais e no DF.

📌 Fonte: Cebraspe / Polícia Federal
✍️ Redigido por ContilNet

