PF divulga resultado final da prova discursiva; TAF será em 13 e 14 de setembro

A Polícia Federal publicou, nesta sexta-feira (5/9), o resultado definitivo da prova discursiva do concurso em andamento. Na mesma atualização, houve convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) e orientações para a Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Próximas etapas

TAF: dias 13 e 14 de setembro de 2025 . Consulta individual de data, horário e local : a partir de 8/9 , no site da banca.

FIC (investigação social): preenchimento de 8/9 (10h) a 15/9 (18h) , também no site da banca. Eliminação para quem não preencher no prazo e na forma estipulados.

Resultado provisório do TAF e conferência da FIC: 23/9/2025.

Panorama do concurso PF

Banca: Cebraspe • Vagas: 1.000 • Salário inicial: até R$ 26,8 mil

Cargos:

Agente: 630

Escrivão: 160

Delegado: 120

Papiloscopista: 21

Perito Criminal Federal: 69 (diversas áreas — Contábil/Financeira, Informática Forense, Geologia, Engenharias, Medicina Legal, Genética, Meio Ambiente, entre outras)

Resumo do concurso PF

Banca: Cebraspe

Vagas: 1.000

Cargos: Delegado Escrivão Papiloscopista Agente Perito

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: de R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil

Inscrições: 26/5 a 17/6/2025* data retificada

Taxa de inscrição: R$ 250,00 (Delegado e Perito) e R$ 180,00 (Escrivão, Agente e Papiloscopista)

Provas: 27/7/2025

Edital

Etapas: prova objetiva, prova discursiva, TAF, avaliação médica, prova oral (Delegado), avaliação psicológica (1º momento), títulos e investigação social. As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em 27/7, nas capitais e no DF.

