PF divulga resultado final da prova discursiva; TAF será em 13 e 14 de setembro

A Polícia Federal publicou, nesta sexta-feira (5/9), o resultado definitivo da prova discursiva do concurso em andamento. Na mesma atualização, houve convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) e orientações para a Ficha de Informações Confidenciais (FIC).
Próximas etapas
TAF: dias 13 e 14 de setembro de 2025.
Consulta individual de data, horário e local: a partir de 8/9, no site da banca.
FIC (investigação social): preenchimento de 8/9 (10h) a 15/9 (18h), também no site da banca.
Eliminação para quem não preencher no prazo e na forma estipulados.
Resultado provisório do TAF e conferência da FIC: 23/9/2025.
Panorama do concurso PF
Banca: Cebraspe • Vagas: 1.000 • Salário inicial: até R$ 26,8 mil
Cargos:
Agente: 630
Escrivão: 160
Delegado: 120
Papiloscopista: 21
Perito Criminal Federal: 69 (diversas áreas — Contábil/Financeira, Informática Forense, Geologia, Engenharias, Medicina Legal, Genética, Meio Ambiente, entre outras)
Etapas: prova objetiva, prova discursiva, TAF, avaliação médica, prova oral (Delegado), avaliação psicológica (1º momento), títulos e investigação social. As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em 27/7, nas capitais e no DF.
📌 Fonte: Cebraspe / Polícia Federal
✍️ Redigido por ContilNet