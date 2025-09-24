PF divulga resultado preliminar do TAF; veja qual é o prazo de recurso

A Polícia Federal publicou o resultado provisório do Teste de Aptidão Física (TAF) e da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) do concurso em andamento. Conforme a banca Cebraspe, a divulgação ocorreu em 23/09 (site da banca) e saiu no DOU em 24/09.
Confira o resultado preliminar!
Como consultar e recorrer
-
Onde ver: área do candidato no site do Cebraspe.
-
Espelho do TAF: disponível para cada candidato.
-
Prazo de recurso (TAF e FIC): das 10h de 24/09 às 18h de 25/09/2025 (hora de Brasília).
-
Como recorrer: protocolo exclusivo via sistema do Cebraspe.
Próximas etapas
-
Resultado final do TAF e da FIC + convocações para Avaliação Médica e Avaliação Biopsicossocial: previstos para 03/10/2025.
Cargos vagos na PF (posição de 19/09)
-
Total: 2.309
-
Delegado: 331 | Perito Criminal: 88 | Agente: 1.409 | Escrivão: 444 | Papiloscopista: 37
Panorâmica do concurso
-
Banca: Cebraspe | Vagas: 1.000 (Agente, Escrivão, Delegado, Papiloscopista e Perito em várias áreas)
-
Salário inicial: até R$ 26,8 mil
-
Etapas: objetiva, discursiva, TAF, avaliação médica, (prova oral para Delegado), avaliação psicológica, títulos e investigação social.
-
Provas objetivas/discursivas: realizadas em 27/07, nas capitais e DF (Delegado em dois turnos).
📌 Dica rápida: confira atentamente o espelho do TAF e os motivos de eventual eliminação na FIC antes de redigir o recurso. Seja objetivo, anexe documentos comprobatórios (quando cabível) e respeite o intervalo do cronograma.
Fonte: Cebraspe/Polícia Federal (edital e comunicados oficiais) — publicados em 23 e 24/09/2025.
✍️ Redigido por ContilNet