Piloto é assassinado após dar carona para desconhecidos em saída de boate

Um piloto de motociclismo foi morto após dar carona a desconhecidos na saída de uma boate em São Joaquim, na Serra de Santa Catarina. O crime ocorreu na madrugada de sábado (30) e o corpo de Lucas Macedo, de 27 anos, foi encontrado na segunda-feira (1º) dentro de um rio na localidade de Pericó, a cerca de 25 km do centro da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, Lucas foi abordado ainda dentro do carro, logo após oferecer carona aos dois suspeitos. “A princípio, a vítima acreditava que era uma carona. Quando ingressaram no carro, eles anunciaram o assalto, segundo o relato dos próprios autores, no interrogatório. Eles confessaram que teriam anunciado o assalto e, ato contínuo, já disparado”, explicou o delegado Fabiano Schmitt.

Os dois homens foram presos e vão responder por latrocínio e ocultação de cadáver. Além de levar o veículo, eles também roubaram dinheiro da vítima. Um terceiro suspeito foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, apontada como a mesma utilizada no crime.

As investigações começaram no domingo (31), após o desaparecimento do jovem ser comunicado à polícia. No mesmo dia, um informante procurou a delegacia e revelou que Lucas havia sido morto e o corpo escondido em Pericó. A partir dessas informações, os agentes conseguiram localizar um dos suspeitos em Bom Jardim da Serra. O segundo investigado se apresentou espontaneamente na delegacia, acompanhado por familiares.

Durante os depoimentos, os autores confessaram o latrocínio e indicaram o paradeiro do carro da vítima, além do local onde haviam escondido a arma. O corpo foi localizado no leito do rio Lava-Tudo, também em Pericó.

Lucas Macedo era empresário, proprietário de uma empresa de calhas, além de piloto amador de Enduro FIM, modalidade do motociclismo off-road que acontece em trilhas e terrenos variados. Ele também presidia a Copa Serrana de Enduro FIM, cuja sexta etapa está marcada para o dia 5 de outubro.

Em nota, a organização do evento lamentou a morte do atleta. “Amigo do coração e pessoa querida por todos que o conheceram, vai fazer grande falta e será lembrado para sempre por nós”, diz o texto.