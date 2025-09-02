Podcast Voz que Eleva: bate-papo desta semana destaca solidariedade que transforma vida em prol do Hospital de Amor

O episódio desta semana do Voz que Eleva foi transmitido em edição especial ao vivo e ganhou ainda mais emoção ao destacar uma iniciativa que mobiliza pessoas, histórias e gestos de solidariedade em prol de uma causa que salva-vidas: a 12ª edição do Leilão Direito de Viver, em benefício do Hospital de Amor.

Com relatos marcados por sinceridade e afeto, os voluntários Júnior Aiello, coordenador do Hospital de Amor no Acre, Beto Moreto, empresário e padrinho de eventos do leilão, e Flávio, analista de captação de doações, compartilharam como cada gesto de solidariedade se transforma em resultados concretos para os pacientes e suas famílias.

O Hospital de Amor é referência nacional e internacional no tratamento do câncer, reconhecido pelo atendimento humanizado que acolhe pacientes e familiares em todas as etapas da jornada contra a doença. Para que esse trabalho continue, campanhas como o leilão são essenciais, garantindo recursos para medicamentos, especialistas e infraestrutura que transformam vidas

Neste ano, o evento será realizado no dia 6 de setembro, a partir das 12h30, na Maison Borges, em Rio Branco, reunindo pessoas que acreditam no poder da colaboração para fazer a diferença.

Beto Moreto destacou que o leilão vai muito além de animais ou itens de alto valor: “Se você doa qualquer coisa com amor, nós vamos leiloar. Seja um violão, uma camisa, uma joia, até mesmo um pudim. Tudo se reverte em cuidado para quem precisa”. A diversidade das prendas mostra que qualquer gesto pode gerar esperança e transformação.

Flávio reforçou a importância das doações e leilões para o hospital: “Os leilões e as doações são fundamentais. Cada contribuição garante que pacientes recebam cuidados de qualidade, medicamentos e acompanhamento especializado, transformando vidas de forma concreta”. Ele acrescentou que esses gestos não somente sustentam o hospital, mas oferecem esperança e dignidade a quem enfrenta a doença, mostrando que a solidariedade é capaz de gerar mudanças reais e imediatas.

Entre os relatos mais emocionantes do bate-papo, destacou-se a experiência com a ala infantil em Barretos, que revelou a grandiosidade do trabalho desenvolvido com crianças em tratamento. Esse espírito também inspira a criação de um hospital infantil em Porto Velho, um projeto que depende do engajamento da comunidade para se tornar realidade.

Para Júnior Aiello, o compromisso dos voluntários é o elo que mantém o projeto vivo. Ele reforçou que cada doação representa não apenas recursos, mas também esperança: “Peço a Deus que ninguém precise, mas quem precisar vai encontrar as portas abertas. O Hospital de Amor está preparado para acolher com dignidade e amor”.

O episódio contou ainda com a participação de Catatal, amigo do cantor Leonardo, que contribuiu com a doação de um violão autografado — um dos itens que estarão disponíveis no leilão. Mais do que um objeto, ele simboliza como a solidariedade conecta pessoas e gera transformação.

O Leilão Direito de Viver é mais do que um momento de arrecadação: é a celebração da generosidade coletiva e da capacidade humana de se unir em prol do outro. No Voz que Eleva, seguimos compartilhando histórias que emocionam e inspiram, lembrando que a solidariedade é uma força capaz de transformar realidades e vidas.

O Leilão Direito de Viver é um convite à reflexão sobre como a solidariedade, a generosidade e o engajamento de cada pessoa podem transformar vidas. A iniciativa nos lembra que, independentemente dos desafios, sempre é possível contribuir, fazer a diferença e levar esperança a quem mais precisa.

Em nossa coluna Voz que Eleva, seguimos com objetivo de sempre estar trazendo histórias inspiradoras, celebrando trajetórias de amor, cuidado e superação, mostrando que cada gesto de solidariedade pode se tornar fonte de inspiração para muitas outras vidas.