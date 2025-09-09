09/09/2025
Polícia apreende adolescente investigado por crime de tortura no interior do Acre

Polícia Civil reuniu provas que indicam envolvimento do jovem em 2024

A Polícia Civil do Acre cumpriu, nesta terça-feira (9), um mandado de internação contra M. V. M. da R., apontado como um dos envolvidos em um crime de tortura ocorrido em 2024, no bairro Sibéria, em Xapuri. A ação foi executada pela equipe de investigadores da Delegacia-Geral do município.

Polícia Civil reuniu provas que indicam envolvimento do jovem em 2024/Foto: Cedida

De acordo com a instituição, a investigação reuniu provas que indicam a participação do adolescente no caso, que teria sido praticado em conjunto com outras pessoas ainda sob apuração.

O mandado foi cumprido na residência da mãe do investigado, localizada no bairro Braga Sobrinho. Após ser apreendido, ele foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Em seguida, o adolescente foi encaminhado ao Instituto Socioeducativo (ISE) do Alto Acre, onde permanecerá à disposição da Justiça.

