Polícia apreende caminhão transportando madeira ilegal no interior do Acre

Durante uma operação do Pelotão Ambiental na madrugada desta terça-feira (9), a Polícia Militar apreendeu um caminhão carregado com 6 metros cúbicos de madeira serrada sem licença ambiental, em Cruzeiro do Sul.

Segundo os militares, o mesmo veículo já havia sido flagrado anteriormente transportando madeira de forma irregular, o que evidencia a necessidade de reforço nas ações de combate a crimes ambientais na região.

O motorista, que não possuía habilitação, e o proprietário da carga foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde o caso segue sob investigação.

Pela legislação vigente, transportar ou comercializar madeira sem autorização constitui crime ambiental, previsto no artigo 46 da Lei nº 9.605/1998, podendo resultar em sanções administrativas e criminais.

*Com informações do Juruá 24h