Polícia apreende dezenas de comprimidos para aborto durante operação em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), apreendeu 38 comprimidos de Cytotec durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado nesta terça-feira (9), em Rio Branco. Além dos medicamentos, outros materiais foram recolhidos e serão analisados para dar continuidade às investigações.

A ação é um desdobramento de uma ocorrência registrada em 26 de junho, quando a Denarc interceptou 117 comprimidos do mesmo medicamento nos Correios. Na época, o material foi retido, mas as diligências investigativas ainda estavam em andamento.

Com base nas informações obtidas no inquérito, os policiais cumpriram mandados em endereços ligados à remetente do lote apreendido anteriormente. No local, encontraram novos comprimidos de Cytotec, além de itens que podem ajudar a esclarecer a origem e o destino do material.

O delegado Saulo Macedo, titular da Denarc, ressaltou a importância da operação. “A Denarc vem atuando de forma intensa para coibir a entrada e a distribuição ilegal de medicamentos como o Cytotec, que tem sua venda e uso controlados no Brasil. Essa nova apreensão reforça o nosso compromisso em investigar e responsabilizar os envolvidos, garantindo a segurança da população e evitando riscos à saúde pública”, afirmou.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que o objetivo é identificar toda a rede envolvida no envio e na comercialização ilegal dos comprimidos no estado.