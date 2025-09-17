Polícia boliviana prende foragido brasileiro com oito mandados de prisão no Acre

O brasileiro Weverton Santana da Silva, conhecido como “Calango Azul” e “Shangô”, foi capturado na manhã de terça-feira (16) na cidade de Riberalta, na Bolívia. Durante a abordagem, policiais encontraram drogas em sua posse e descobriram que ele utilizava documentos falsos.

A ficha criminal de Weverton é extensa: ele possui oito mandados de prisão expedidos no Acre — seis pela Comarca de Plácido de Castro, um em Acrelândia e outro em Capixaba. De acordo com investigações da Polícia Civil, o acusado faz parte de uma facção criminosa envolvida no roubo de veículos para o território boliviano.

Em Capixaba, o foragido é investigado em pelo menos 11 assaltos. Já em Plácido de Castro, ele responde por crimes diversos, entre eles o homicídio do fazendeiro conhecido como João Goiano, caso que motivou a emissão de um dos mandados mais recentes.

Segundo o delegado Leandro Lucas, o documento falso usado por Weverton na Bolívia pertencia a uma vítima de roubo de quadriciclo ocorrido em maio, na zona rural de Plácido de Castro, o que ajudou na confirmação de sua identidade.

A captura foi resultado de uma ação conjunta entre forças de segurança do Brasil e da Bolívia. O delegado Aldizio Neto, da Delegacia de Capixaba, informou que já foram iniciadas as tratativas para a extradição do preso. “O objetivo é garantir que ele responda pelos crimes cometidos em território nacional”, destacou o delegado.

Com a extradição, Weverton será transferido para o sistema prisional do Acre e colocado à disposição da Justiça. Ele deve responder por crimes como homicídio, roubo e uso de documento falso, que podem render penas somadas de 4 a 30 anos de prisão.