Polícia Civil desarticula ponto de drogas no Centro de Cruzeiro do Sul e prende casal

Uma ação do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC) da Polícia Civil do Acre resultou na prisão de um casal, flagrados em um bar usado como fachada para o tráfico de drogas na região central da cidade.

O estabelecimento, localizado na área conhecida como “Palha do Arroz”, vinha sendo monitorado pelas autoridades devido à intensa movimentação de usuários, prática de prostituição e atuação de membros da facção Comando Vermelho.

Durante a abordagem, a polícia apreendeu quantidades significativas de drogas embaladas para venda, materiais de acondicionamento e grande soma de dinheiro trocado, característicos do comércio de entorpecentes. Um veículo Chevrolet Cruze LTZ também foi recolhido, chamando atenção pelo padrão incompatível com a realidade da região.

Investigações apontam que o bar funcionava como principal ponto de abastecimento de drogas do Centro e chegou a ser citado em apurações sobre o homicídio de Josimar Campos de Oliveira, ocorrido recentemente no local.

O delegado responsável pelo NEIC, Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, ressaltou a importância da operação:

“Estamos desarticulando um ponto estratégico de tráfico, que abastecia usuários em toda a região central e servia de suporte para a criminalidade organizada. A ação reforça nosso compromisso em combater o tráfico e suas consequências violentas, como furtos, roubos e homicídios.”

Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi encaminhado à Justiça, que deve avaliar a conversão das prisões em preventivas, garantindo a continuidade das investigações e a manutenção da ordem pública.