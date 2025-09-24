24/09/2025
Polícia Civil desarticula ponto de drogas no Centro de Cruzeiro do Sul e prende casal

Polícia apreendeu quantidades significativas de drogas embaladas para venda, materiais de acondicionamento e grande soma de dinheiro

Uma ação do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC) da Polícia Civil do Acre resultou na prisão de um casal, flagrados em um bar usado como fachada para o tráfico de drogas na região central da cidade.

Polícia Civil desarticula ponto de drogas no Centro de Cruzeiro do Sul e prende casal. Foto: Reprodução

O estabelecimento, localizado na área conhecida como “Palha do Arroz”, vinha sendo monitorado pelas autoridades devido à intensa movimentação de usuários, prática de prostituição e atuação de membros da facção Comando Vermelho.

Durante a abordagem, a polícia apreendeu quantidades significativas de drogas embaladas para venda, materiais de acondicionamento e grande soma de dinheiro trocado, característicos do comércio de entorpecentes. Um veículo Chevrolet Cruze LTZ também foi recolhido, chamando atenção pelo padrão incompatível com a realidade da região.

Investigações apontam que o bar funcionava como principal ponto de abastecimento de drogas do Centro e chegou a ser citado em apurações sobre o homicídio de Josimar Campos de Oliveira, ocorrido recentemente no local.

O delegado responsável pelo NEIC, Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, ressaltou a importância da operação:

“Estamos desarticulando um ponto estratégico de tráfico, que abastecia usuários em toda a região central e servia de suporte para a criminalidade organizada. A ação reforça nosso compromisso em combater o tráfico e suas consequências violentas, como furtos, roubos e homicídios.”

Polícia apreendeu quantidades significativas de drogas embaladas para venda, materiais de acondicionamento e grande soma de dinheiro. Foto: Reprodução

Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi encaminhado à Justiça, que deve avaliar a conversão das prisões em preventivas, garantindo a continuidade das investigações e a manutenção da ordem pública.

