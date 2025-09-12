Polícia Civil prende suspeito de planejar ataque criminoso no interior do Acre

Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu E.C.S., conhecido como “Nó”, de 20 anos, suspeito de planejar um ataque contra membros da própria organização criminosa à qual pertence. Segundo a investigação, a motivação seria o descumprimento de normas internas do grupo.

De acordo com a PCAC, durante a ação policial, os investigadores apreenderam com o suspeito uma arma de fogo, além de porções de cocaína e maconha. Diante disso, ele foi autuado em flagrante, e todo o material recolhido foi encaminhado à delegacia local para os procedimentos legais.

Segundo informações divulgadas pela polícia, o jovem exercia o papel de responsável pela disciplina da facção no bairro Sibéria e coordenava ações criminosas na região. Mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, ele continuava a atuar ativamente dentro do grupo.

A Polícia Civil ressaltou que E.C.S. já possui antecedentes criminais, incluindo um caso de tortura registrado em 2024 em Xapuri, no qual houve participação de menores de idade. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e coibir novas ações da facção na cidade, garantindo maior segurança à população local.