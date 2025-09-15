Polícia divulga novas fotos de Hytalo Santos em presídio na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba divulgou novas fotos de Hytalo Santos na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega (PB1), em João Pessoa. Sem barba e sem o cabelo descolorido, o influenciador aparece com visual diferente. As imagens fazem parte do acompanhamento de segurança do detento.

Hytalo foi preso em 15 de agosto, junto do marido Israel Vicente (conhecido como Euro), sob suspeitas de tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos envolvendo menores para redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes.

Transferidos de São Paulo para a Paraíba em 28 de agosto, os dois seguem alojados em alas destinadas ao público LGBTQIA+, por motivo de segurança, enquanto aguardam os desdobramentos do processo na Justiça.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet