Polícia encontra quase 24 kg de maconha enterrados em ramal no interior do Acre

A droga foi encontrada enterrada às margens do Ramal 59, na zona rural de Epitaciolândia, durante operação realizada após denúncias anônimas

Uma ação conjunta da Polícia Federal de Epitaciolândia e da Polícia Civil de Brasiléia resultou na apreensão de 23,8 quilos de maconha. A droga foi encontrada enterrada às margens do Ramal 59, na zona rural de Epitaciolândia, durante operação realizada após denúncias anônimas.

Operação foi conjunta entre a Polícia Federal e Civil/Foto: Reprodução

De acordo com a investigação, os entorpecentes teriam vindo da Bolívia e do Peru e estavam escondidos para posterior resgate. O material seria levado até Rio Branco e, de lá, distribuído para abastecer outros estados.

As equipes confirmaram a veracidade das informações recebidas e localizaram a droga enterrada. Segundo a Polícia Federal, a região é frequentemente utilizada por organizações criminosas como rota de escoamento e distribuição de entorpecentes no Acre e em outras partes do país.

O local apresenta condições favoráveis para o tráfico por ser de difícil acesso e fiscalização, além de ligar Brasiléia à capital acreana, o que facilita a logística dos criminosos.

