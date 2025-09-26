26/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Polícia Militar deflagra Operação Cerco Total e prende grupo de criminosos no Vale do Juruá

De acordo com o capitão Campos, responsável pela Companhia de Policiamento Especializado, o cronograma prevê novas operações nos próximos dias

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na noite desta quinta-feira (25), a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul deu início à Operação Cerco Total, sob a coordenação da Companhia de Policiamento Especializado. A mobilização ocorreu logo após a finalização da Instrução de Nivelamento de Conhecimento, treinamento voltado à preparação de policiais para missões táticas de maior complexidade.

Operação foi deflagrada em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

A primeira etapa da ação foi marcada pelo cumprimento de quatro mandados de prisão contra indivíduos considerados prioritários nas investigações. Em seguida, as equipes intensificaram o patrulhamento em áreas periféricas do município, promovendo abordagens, reforçando a presença ostensiva e ampliando a sensação de segurança entre os moradores.

O comandante do 6º Batalhão, major Abraão Silva, destacou que a ofensiva integra a estratégia da PM no enfrentamento à criminalidade no Vale do Juruá. “O trabalho que estamos realizando é fruto de capacitação e planejamento. Nossos policiais estão preparados para colocar em prática os conhecimentos adquiridos e proteger a população acreana”, ressaltou.

Novas operações devem ser deflagradas/Foto: Reprodução

Além das ações repressivas, a operação também cumpriu um papel preventivo. Os militares atuaram em contato direto com a comunidade, coletando informações e estreitando os laços de confiança entre moradores e forças de segurança.

De acordo com o capitão Campos, responsável pela Companhia de Policiamento Especializado, o cronograma prevê novas operações nos próximos dias. O objetivo é manter a pressão sobre a criminalidade e reforçar o compromisso da Polícia Militar com a segurança pública de Cruzeiro do Sul e de todo o Vale do Juruá.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost