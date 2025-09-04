Polícia Militar prende homem com mais de 1 kg de cocaína em beco próximo a motel em Rio Branco

Tiago Braga da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde desta quinta-feira (4), em um beco nas imediações do Motel Classic, em Rio Branco. A ação foi realizada pela Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar após denúncias anônimas de moradores.

Segundo a polícia, populares relataram que no local funcionava um ponto de venda de entorpecentes. Uma das testemunhas, com medo de represálias, pediu para não ser identificada. Durante o patrulhamento, os militares flagraram Tiago vendendo drogas a um usuário, que conseguiu fugir ao perceber a aproximação da guarnição.

Ainda conforme o boletim, ao notar a presença dos policiais, Tiago tentou correr para um casebre e desobedeceu à ordem de parada. Durante a abordagem, os militares encontraram com ele um pote de vidro contendo skunk e dinheiro.

Nas buscas dentro do imóvel, foram apreendidos apetrechos usados no preparo e na venda de entorpecentes, balanças de precisão, um pote com porções de cocaína já fracionadas e uma barra pesando cerca de 1,070 kg de cocaína pura.

Diante da grande quantidade de drogas e do material encontrado, Tiago recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia especializada com todo o material ilícito apreendido. Segundo a PM, ele não sofreu lesões durante a ação e foi entregue às autoridades judiciais competentes para as medidas cabíveis.