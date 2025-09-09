Polícia procura familiares de homem encontrado em coma em Rio Branco após 3 anos desaparecido

A Polícia Civil do Acre está tentando localizar os familiares de Mateus Lima da Silva, de 30 anos, que estava desaparecido desde 2022 e foi recentemente identificado após dar entrada inconsciente e sem documentos no Pronto-Socorro de Rio Branco.

O caso ganhou repercussão nesta segunda-feira (8), quando se confirmou que o jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vindo de Assis Brasil, no interior do estado. A identidade de Mateus foi confirmada pelo Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, por meio da coleta de digitais e cruzamento com informações do Portal Nacional de Desaparecidos, ferramenta que o Acre passou a integrar em 2025. O registro de desaparecimento havia sido feito pela mãe do rapaz há três anos.

ENTENDA: No Acre, homem desaparecido há três anos é encontrado no Pronto-Socorro; veja detalhes

Até o momento, a polícia não conseguiu contato com os números fornecidos no boletim de ocorrência. Sem outros meios de localização, a instituição aguarda que os familiares entrem em contato ou recorre à colaboração da população para ajudar na identificação e comunicação com parentes de Mateus, que permanece internado em estado de coma.

Quem tiver informações sobre os familiares do jovem pode entrar em contato pelo telefone (68) 3224-2485 ou se dirigir ao Instituto de Identificação, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1294, em Rio Branco.