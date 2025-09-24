Ponte da Sibéria entra em fase de conclusão e Gladson prevê entrega para outubro

A Ponte da Sibéria, em Xapuri, entra na etapa final de construção e tem previsão de inauguração para o fim de outubro. A visita do governador do Acre, Gladson Camelí, nesta quarta-feira (24), permitiu acompanhar a finalização da armação da laje, das vigas e da protensão dos cabos.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), cerca de 70 profissionais atuam nesta fase, que já atingiu 93% da conclusão. O investimento total ultrapassa R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões do Estado.

“Estou com muito orgulho, chega a me arrepiar. Com fé em Deus, vou dar a resposta aos meus adversários que me criticam”, disse Camelí, emocionado, ao destacar o impacto da obra para a cidade. Ele ressaltou ainda que a ponte assegura um direito constitucional: o de ir e vir. “Enquanto muitos países derrubam pontes, o Acre está construindo. Hoje estamos nos últimos retoques para unir definitivamente as duas cabeceiras.”

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, enfatizou o compromisso do órgão com a entrega da obra e o benefício direto a mais de 5 mil pessoas. “O Deracre é isso: compromisso, responsabilidade, é entrega. Estamos aqui para cumprir nossa obrigação com o povo do Acre”, afirmou.

O prefeito de Xapuri, Maxusel Maia, comemorou o avanço da ponte e lembrou outras conquistas recentes da cidade. “Hoje é um dia de muita emoção para o povo de Xapuri. Há duas semanas inauguramos a Estrada da Variante, e agora acompanhamos de perto a fase final da construção da Ponte da Sibéria, que será inaugurada até o fim de outubro. É motivo de muita alegria e gratidão para todos nós”, declarou.