24/09/2025
Prefeito Jerry Correia recebe candidatas a Rainha do Rodeio da ExpoFronteira 2025; veja fotos

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete, nesta quarta-feira (24), as candidatas a Rainha do Rodeio da primeira Expo Fronteira, que acontece na cidade. As participantes Bruna Gadelha, Keury Souza, Fernanda Gifone, Natailane Silva e Sandy Santos foram recepcionadas pelo gestor, que destacou a coragem e a dedicação de cada uma.

Durante o encontro, Jerry Correia agradeceu a presença das candidatas e elogiou a iniciativa de participarem do evento, que promete movimentar a região. Ele ressaltou que a Expo Fronteira será um marco para Assis Brasil, reunindo atrações culturais, shows e a celebração da tradição do rodeio.

Prefeito recebeu as candidatas/Foto: Reprodução

A competição irá eleger a Rainha do Rodeio, a Princesa do Rodeio e a Madrinha dos Peões, e promete emocionar o público local. O desfile está marcado para a próxima sexta-feira (26), a partir das 20h, com show ao vivo da dupla Cristiano Paulo e Daniel, garantindo muita música e animação para todos os presentes.

O prefeito reforçou o convite à população para prestigiar o evento e celebrar juntos essa grande festa, que marca a primeira edição da Expo Fronteira.

VEJA AS FOTOS:

