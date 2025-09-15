Prefeito Zé Luiz avalia positivamente Festival do Coco em Mâncio Lima

O município de Mâncio Lima encerrou neste fim de semana mais uma edição do tradicional Festival do Coco, evento que reuniu agricultores familiares, empreendedores, atletas e visitantes de diversas cidades da região do Juruá. Durante a última noite da programação, o prefeito Zé Luiz fez uma avaliação positiva da festa, destacando a participação popular e a força da agricultura local.

Segundo o gestor, o festival consolidou-se como um evento voltado para toda a família, valorizando não apenas o coco, mas também outros produtos da agricultura regional, como o café. “Graças a Deus, a população de Mâncio Lima e do Juruá participou e atendeu às expectativas, tanto nossas quanto dos produtores. Isso mostra que o evento tem cumprido seu papel”, afirmou.

Zé Luiz ressaltou ainda a importância dos apoiadores e parceiros, citando a participação da Copacafé e o trabalho de lideranças que, no passado, contribuíram para fortalecer a cadeia do café no município. “É muito gratificante entender que esse resultado é fruto de um trabalho iniciado lá atrás, na gestão do ex-prefeito Isaac Lima e do Jonas, que lutaram para que isso acontecesse”, disse.

O prefeito também fez questão de agradecer aos empreendedores e visitantes que prestigiaram a programação, vindos de municípios vizinhos e até de outras cidades do estado. “Os empreendedores saíram satisfeitos, muitos até acima da expectativa, e isso fortalece a economia local. Jogadores que vieram de Porto Walter, pessoas de Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, produtores de café de Rio Branco… todos ajudaram a dar mais brilho ao evento. A palavra é gratidão”, reforçou.

Encerrando sua fala, Zé Luiz pediu a Deus sabedoria e bênçãos para seguir com o trabalho de valorização da cultura e da economia de Mâncio Lima. “O mais importante é continuar com esse compromisso de fortalecer nossos produtores e oferecer ao nosso povo momentos de alegria e esperança”, concluiu.