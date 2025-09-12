Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo da Educação para lotação

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), convocou nesta sexta-feira (12) os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores e servidores administrativos. A chamada foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE nº 14.105).

Os convocados deverão comparecer à Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, localizada no bairro Bela Vista, para fins de lotação. O atendimento ocorrerá na próxima segunda-feira (15), em dois turnos: das 8h às 12h para merendeiras, assistentes de creche, cuidadores pessoais e assistentes escolares; e das 14h às 17h para professores da educação infantil, ensino fundamental e educação especial.

De acordo com o edital, quem não se apresentar no prazo e local estabelecidos será considerado desistente, e a vaga será preenchida por outro candidato aprovado, respeitando a ordem de classificação.

Para assumir as funções, os convocados deverão apresentar originais e cópias de documentos pessoais, comprovante de residência, diploma de escolaridade, carteira de trabalho, título de eleitor com comprovação de quitação eleitoral, PIS/PASEP, declaração negativa de antecedentes criminais e atestado de aptidão física e mental. Também será necessário abrir conta no Banco do Brasil para recebimento do salário e apresentar declaração de não acúmulo de cargos.

A convocação contempla cargos de professores em diversas áreas, além de funções de apoio, como cuidadores pessoais, assistentes de creche, assistentes escolares e merendeiras.