Prefeitura convoca aprovados em processos seletivos da Saúde e Assistência Social; VEJA

A Prefeitura de Acrelândia publicou novas convocações de candidatos aprovados no processo seletivo 07/2025, com vagas destinadas às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde. Os convocados devem se apresentar ao Departamento de Recursos Humanos no prazo de três dias úteis, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

Na área da Assistência Social, foram chamados candidatos para os cargos de assistente social, psicólogo, supervisor do programa Criança Feliz, cadastrador e digitador do Bolsa Família, orientador social e visitador social. Já para a Secretaria Municipal de Saúde, a lista contempla profissionais de várias áreas. Foram convocados assistente social, cirurgião-dentista, enfermeiros, farmacêutico, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, médico pediatra, nutricionista, pedagogo, psicólogos, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, fiscais sanitários, microscopistas e técnicos de enfermagem.

Segundo os editais de convocação, a apresentação deve ser feita diretamente no setor de Recursos Humanos da prefeitura, dentro do prazo estabelecido, sob pena de perda da vaga.

As publicações foram assinadas pelo prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino de Rezende, e estão disponíveis no Diário Oficial do Estado do Acre.

Confira abaixo o documento na íntegra:

processo seletivo