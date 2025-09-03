Prefeitura convoca quase 100 novos servidores aprovados no concurso da Saúde

A Prefeitura de Rio Branco anunciou a convocação de 94 novos profissionais aprovados no Concurso Público Nº 001/2024 para reforçar o quadro permanente e o cadastro de reserva da rede municipal de saúde. Do total, 86 foram chamados pela ampla concorrência e 8 se declararam pessoas com deficiência.

As convocações contemplam cargos estratégicos como auxiliares de saúde bucal, auxiliares de farmácia, cirurgiões-dentistas, enfermeiros obstetras e estomaterapeutas, farmacêuticos, médicos de diferentes especialidades, psicólogos em neuropsicologia, técnicos em laboratório, técnicos de enfermagem e terapeutas ocupacionais.

Segundo a gestão municipal, o objetivo é ampliar a capacidade de atendimento, reforçar a atenção básica, especializada e de apoio, reduzir a sobrecarga das unidades e garantir serviços mais eficientes e humanizados à população.

O prefeito Tião Bocalom destacou que a substituição dos contratos temporários por servidores efetivos garante mais segurança ao serviço público.

“Tudo isso mostra que quando a gente quer fazer gestão para realmente atender a população, a gente faz. Apesar das críticas, estamos conduzindo a saúde de Rio Branco com seriedade. Esses 94 novos convocados se somam a outros quase 300 profissionais contratados este ano e a uma quantidade significativa no ano passado. É um reforço importante porque doença não tem hora para chegar e a população precisa ter atendimento garantido”, afirmou.

Bocalom ressaltou ainda que os novos convocados irão substituir parte dos profissionais contratados temporariamente.

“Quando temos funcionários efetivos, a saúde ganha tranquilidade e continuidade. Além disso, esse reforço na atenção básica ajuda a evitar a sobrecarga dos hospitais, já que muitas doenças, quando detectadas cedo, podem ser tratadas sem necessidade de internações ou procedimentos mais complexos”, completou.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, lembrou que esta é mais uma etapa do concurso público e que outros chamamentos ainda podem ocorrer.

“Só da saúde, na convocação anterior, foram mais de 200 profissionais. Agora, com mais 94, chegamos a aproximadamente 300 este ano. Essa convocação faz parte da consolidação da etapa final do concurso e, certamente, no futuro virão outras, de acordo com as possibilidades econômicas e financeiras da prefeitura”, explicou.

Ele destacou que a gestão tem priorizado a contratação de servidores efetivos como forma de valorizar os profissionais e melhorar os serviços.

“Esse cuidado do prefeito em administrar o recurso público permite que, mesmo em um cenário de dificuldades em todo o país, Rio Branco consiga realizar convocações. É uma forma de honrar o sonho dos aprovados e, ao mesmo tempo, fortalecer a rede municipal com mais profissionais atuando em nossas unidades”, disse.

Biths também detalhou o impacto imediato do chamamento.

“Desses 94 profissionais, 15 são médicos — entre clínicos gerais, especialistas da saúde da comunidade e duas ginecologistas — que vão fortalecer o atendimento nas unidades de saúde da família e ampliar os serviços do Ambulatório Materno Infantil no Barral e Barral. Além disso, técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, enfermeiros, psicólogos e terapeutas ocupacionais vêm para reforçar nossa rede e garantir que possamos prestar cada vez mais um serviço de qualidade”, afirmou.

O secretário informou ainda que a publicação do decreto de convocação será feita até amanhã e os profissionais terão 30 dias para apresentar a documentação.

“Essa é a etapa da posse. Se tudo ocorrer dentro do prazo, em 30 dias faremos o ato oficial e imediatamente eles estarão atuando nas unidades. Será um grande momento para celebrar a entrada desses profissionais”, concluiu.

Distribuição das convocações – Ampla Concorrência (86)

Auxiliar de saúde bucal: 10

Auxiliar de farmácia 40h: 22

Cirurgião dentista: 1

Enfermeiro obstetra: 2

Enfermeiro estomaterapeuta: 2

Farmacêutico: 8

Médico clínico geral: 6

Médico – medicina da família: 6

Médico ginecologista: 2

Psicólogo (neuropsicologia): 2

Técnico em laboratório: 13

Técnico de enfermagem 30h: 8

Técnico de enfermagem 40h: 3

Terapeuta ocupacional: 1

Distribuição das convocações – Pessoas com deficiência (8)

Auxiliar de farmácia 40h: 3

Auxiliar de saúde bucal: 1

Enfermeiro 40h: 1

Médico clínico geral: 1

Técnico de enfermagem 30h: 1

Técnico em laboratório: 1

Total geral: 94 novos profissionais convocados.