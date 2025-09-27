Prefeitura de Cruzeiro do Sul asfalta ruas do Bairro Igarapé Preto

O asfalto chegou nesta sexta-feira, 26, à duas vias do Bairro Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul,somando quase 1 quilômetro de pavimento. Na Rua Aristides Cerqueira são 650 metros e na Travessa Mário Gomes, são 260 metros de pavimento por meio do Programa “Asfalto na Tua Rua”, executado Pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul em parceria com o Governo do Estado.

O programa contempla 30 trechos de ruas espalhadas pela cidade. As equipes estão trabalhando nos bairros do Miritizal, Aeroporto Velho, São Cristóvão e Nova Olinda preparando 8 ruas para receber asfalto. Todas as vias estão recebendo serviços de terraplanagem, drenagem, expansão de rede de água e meio fio.

“Estamos aqui na primeira rua que está recebendo asfalto. Aqui são moradores que estão há mais de 40 anos e pela primeira vez estão tendo a oportunidade de ter um asfalto em frente à casa deles. Isso aqui é apenas o começo de mais de 27 ruas que a gente tem ainda para asfaltar. Esperamos que o verão colabore”, pontuou Zequinha Lima.

Veja mais fotos: