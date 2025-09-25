Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugura nova sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,inaugurou nesta quinta-feira, 25, a nova sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV. O espaço, localizado na Avenida 15 de novembro, próximo a Escadaria do São José,tem como objetivo oferecer acolhimento, proteção e atividades socioeducativas para crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serão ofertados no local cursos , palestras, aulas de música para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A secretária municipal de Assistência Social, Milca Santos, destacou a amplitude do atendimento que será ofertado.

“Aqui vamos atender crianças vítimas do trabalho infantil, adolescentes em medidas socioeducativas, vítimas de violência e também mães e mulheres da comunidade. Teremos cursos de informática, oficinas de culinária, palestras de prevenção à violência, além de atividades culturais como coral infantil e aulas de dança. Esse espaço foi pensado para oferecer mais oportunidades e acesso das pessoas a serviços essenciais”, afirmou.

O prefeito Zequinha Lima reforçou a importância do Serviço no combate à evasão escolar e no fortalecimento da cidadania.

“O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é voltado para aquelas crianças que, por algum motivo, se afastaram da escola ou não tiveram a devida atenção em casa. Hoje já temos 60 crianças cadastradas que estarão aqui diariamente, em atividades pela manhã e à tarde. Terão acesso a aulas de informática, dança e outras oficinas, de forma a ocupar o tempo com educação e aprendizado, evitando que estejam nas ruas. É uma ação que garante cuidado, oportunidades e um futuro melhor para elas”, ressaltou.

Outros pontos

Além da nova sede, o programa também conta com oito polos descentralizados em diferentes pontos do município, ampliando o atendimento às famílias e fortalecendo a rede de proteção social em Cruzeiro do Sul. Atendendo no geral 1.135 crianças, adolescentes e idosos, contribuindo para fortalecimento da convivência familiar e comunitária. Os demais polos são:

* CESDICAF ( Antiga Missão Família)

* Ceanom

* Educandário

* Pastoral da Criança

* Cáritas

* Shalon

* Cras

* Centro de Convivência ao Idoso

A inauguração nova sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV, é parte da programação do aniversário de 121 anos de fundação de Cruzeiro do Sul.