Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza 7° Conferência Municipal de Saúde 

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou, nesta quinta-feira, 04, a 7° Conferência Municipal de Saúde com o tema “Saúde que transforma: Ação, atendimento e gestão”. O evento reuniu no auditório da Afya, profissionais da saúde, acadêmicos, representantes do Conselho Municipal de Saúde, órgãos de controle e a população em geral. A abertura do evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e do secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira.

As discussões vão orientar o Plano Plurianual -PPA da Prefeitura para o período de 2026 a 2029. Os participantes debateram três eixos centrais, sendo Atenção primária, promoção e prevenção em saúde; Atenção especializada e apoio diagnóstico; Gestão, infraestrutura e qualificação dos serviços de saúde.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Genilson Santos, destacou a relevância da conferência. “Aqui vamos propor metas e ações para os próximos quatro anos de Cruzeiro do Sul, três dentro da gestão do prefeito Zequinha e uma na futura. Esperamos que saiam propostas que realmente melhorem a saúde do município, com o Conselho acompanhando e fiscalizando a execução das ações”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, explicou que a conferência é parte essencial do planejamento da saúde pública para o município. “Esse é um momento de captar o que a sociedade deseja como política pública de saúde para os próximos quatro anos”, destacou o secretário explicando que esta edição da conferência tem foco específico no Plano Plurianual.

Durante sua fala, o prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância da participação da sociedade e demais instâncias na conferência para o fortalecimento das ações de saúde no município. “Uma conferência como essa é o momento de avaliar os serviços prestados, ouvir os usuários e servidores e órgãos de controle. Já avançamos bastante, mas precisamos ouvir quem utiliza o serviço para continuar melhorando. Esperamos que daqui surjam boas ideias e sugestões para fortalecer ainda mais a saúde pública em nosso município”, falou.

Avanços alcançados na saúde

O prefeito Zequinha Lima destacou vários avanços da saúde municipal durante sua gestão, atendendo além da saúde básica. Entre as principais ações já implementadas e as que serão, destaca-se:

•Valorização dos servidores com o plano de Cargos, Carreira e Salários e a aprovação da insalubridade;

•Reforma de quase 90% das Unidades de Saúde;

•Implantação de um centro cirúrgico em oftalmologia;

•Realização de três mutirões com 25 especialistas, resultando em mais de 25 mil procedimentos;

•Início dos atendimentos oftalmológicos, beneficiando 300 pessoas, com prioridade para quem estava na fila do TFD;

•Inclusão de exames hormonais, tornando Cruzeiro do Sul o único município do Acre a ofertar esse serviço;

•Expansão da telemedicina, hoje com pelo menos 10 especialidades disponíveis;

•Planejamento para inauguração, até o fim do ano, do Centro de Imagens de Cruzeiro do Sul, que ajudará a reduzir a demanda estadual.

• Implantação do Centro de Atendimento Psicossocial – Caps álcool e drogas.

“São muitos os avanços que tivemos e temos ações a implantar. Da conferência devem sair boas ideias para continuarmos transformando a saúde de Cruzeiro do Sul ”, concluiu o prefeito.