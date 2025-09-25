Prefeitura de Rio Branco nomeia novos aprovados em concurso do RBPREV; veja os nomes

25/09/2025
A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (25) o Decreto nº 2.793, de 23 de setembro de 2025, que trata da nomeação de candidatos aprovados no concurso público nº 01/2023 para provimento de cargos efetivos no Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBPREV).

Os nomes foram publicados no Diário Oficial desta quinta-feira | Foto: ContilNet

De acordo com o documento, assinado pelo prefeito Tião Bocalom, os convocados deverão comparecer à sede do RBPREV, localizada na Travessa Campo do Rio Branco, nº 412, bairro Capoeira, para entrega da documentação exigida, após a realização e homologação dos exames admissionais pela junta médica oficial. O atendimento será feito em dias úteis, das 7h30 às 13h30.

O decreto também estabelece que os nomeados terão o prazo de 30 dias, contados a partir da publicação, para cumprir as exigências previstas, podendo esse período ser prorrogado por mais 30 dias. Caso não apresentem a documentação no prazo, a nomeação será considerada sem efeito.

O concurso público nº 01/2023 do RBPREV foi realizado em maio de 2023 e homologado em outubro do mesmo ano, com previsão de preenchimento de vagas para cargos efetivos e formação de cadastro de reserva. Nesta convocação, foram nomeados candidatos para o cargo de Técnico Previdenciário.

A lista completa com os nomes, inscrições e classificações finais dos convocados pode ser consultada no anexo do decreto, disponível no Diário Oficial do Estado.

Confira:

nomeações RBPrev

