Prefeitura de Rio Branco publica lista com novos nomeados em concurso público efetivo; confira

A Prefeitura de Rio Branco publicou decreto no Diário Oficial do Estado nomeando candidatos aprovados no concurso público nº 001/2023 para cargos efetivos do quadro municipal para o cargo de auditor de controle interno.

O decreto determina que os convocados devem se apresentar à Junta Médica do Município, localizada no bairro Bosque, para a realização dos exames admissionais. Após a homologação dos laudos médicos, os candidatos devem entregar a documentação exigida na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), na Diretoria de Gestão de Pessoas.

Conforme o documento, os nomeados terão prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, para cumprir as etapas previstas, sob pena de perda da vaga. A Secretaria de Gestão Administrativa, junto com a Procuradoria-Geral do Município, ficará responsável por adotar as medidas necessárias para o cumprimento do decreto.

A convocação é resultado da homologação do concurso realizada em 2023 e atende à necessidade de preenchimento de vagas permanentes na administração municipal.

Aprovados