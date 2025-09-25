Prefeitura de Rio Branco realiza abertura da 11ª Conferência Municipal de Saúde

Na manhã desta quinta-feira (25), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu a abertura da 11ª Conferência Municipal de Saúde. O evento acontece no Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Xavier Maia, com início às 7h30 e programação prevista para todo o dia.

A conferência reúne representantes da gestão municipal, instituições de saúde, trabalhadores da área, conselheiros e líderes comunitários. O encontro é marcado por momentos de aprendizado, troca de experiências e debates que contribuem para a formulação de propostas e o fortalecimento das políticas públicas de saúde no município.

Durante a abertura, foi ressaltada a importância do diálogo democrático e participativo para a construção de uma saúde mais eficiente, inclusiva e acessível à população.

A Conferência Municipal de Saúde é uma etapa fundamental para consolidar as diretrizes que irão nortear o Plano Municipal de Saúde, além de preparar o município para os debates das etapas estadual e nacional.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que a Conferência é um espaço estratégico para a gestão municipal. “A Conferência Municipal de Saúde é um momento fundamental de diálogo e construção coletiva. É aqui que conseguimos ouvir a comunidade, os profissionais e as instituições, fortalecendo as políticas públicas e alinhando ações que garantam uma saúde mais eficiente, inclusiva e de qualidade para todos em Rio Branco.”

Mesmo não podendo estar presente devido a agendas externas, o prefeito Tião Bocalom enviou sua mensagem, reforçando a importância do evento. “Mesmo não podendo estar presente hoje, faço questão de destacar a importância desta Conferência para a saúde do nosso município. É um espaço democrático, onde a população tem voz e participa ativamente da construção de propostas que vão orientar as ações da gestão. Nosso compromisso é trabalhar para que essas ideias se transformem em políticas concretas, levando mais qualidade de vida para os rio-branquenses.”

Abrindo o evento como representante do poder executivo, a diretora de Políticas em Saúde, Jocelene Soares, também enfatizou o caráter participativo do encontro. “A Conferência é um espaço democrático e participativo. Aqui, gestores, profissionais de saúde e a comunidade se unem para discutir ideias e construir propostas que vão fortalecer ainda mais o SUS em Rio Branco. Este é o momento de pensar juntos soluções claras e concretas.”

Já o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Francisco Ribeiro, chamou atenção para a contribuição coletiva proporcionada pelo evento. “Esta conferência é um espaço fundamental para o fortalecimento do SUS em Rio Branco. Aqui, conseguimos reunir lideranças comunitárias, profissionais de saúde, gestores e instituições em um mesmo ambiente de diálogo. É um momento de troca de experiências, de aprendizado coletivo e de construção de propostas que vão ajudar a melhorar a qualidade da saúde no nosso município.”