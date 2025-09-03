Prefeitura de Santa Rosa do Purus abre Processo Seletivo com 233 vagas

Oportunidades abrangem áreas da Saúde, Educação, Obras e Assistência Social; salários chegam a R$ 2.500

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, anunciou a abertura de um Processo Seletivo destinado ao preenchimento de 233 vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis fundamental e médio, com salários que variam entre um salário mínimo e R$ 2.500,00.

Vagas disponíveis

As vagas estão distribuídas entre diferentes secretarias municipais:

📌 Secretaria de Assistência Social

  • Vigia (7)

  • Auxiliar de Serviços Diversos (5)

  • Motorista cat. AB (1)

  • Motorista cat. D (1)

  • Recepcionista (1)

  • Assistente Técnico (2)

📌 Secretaria de Saúde e Saneamento Básico

  • Vigia (6)

  • Auxiliar de Serviços Diversos (6)

  • Motorista cat. AB (3)

  • Motorista de Embarcação Fluvial (3)

  • Recepcionista (3)

  • Assistente Técnico (3)

📌 Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos

  • Gari (4)

  • Margarida (10)

  • Motorista cat. AB (2)

  • Motorista cat. D (2)

  • Oleiro (9)

  • Roçador (10)

  • Agente de Limpeza Urbana (8)

📌 Secretaria de Educação

  • Vigia (15)

  • Auxiliar de Serviços Diversos (90)

  • Motorista cat. D (4)

  • Monitor de Transporte Escolar (6)

  • Roçador (2)

  • Zelador (3)

  • Transportador Escolar Fluvial (15)

  • Assistente Técnico (2)

  • Monitor Escolar (10)

Inscrições e seleção

As inscrições serão realizadas nos dias 4, 5, 8 e 9 de setembro de 2025, das 7h30 às 12h, de forma presencial no prédio da Prefeitura Municipal.

O processo de seleção ocorrerá por meio de prova de títulos, com análise de currículo, titulação e experiência profissional, conforme os critérios definidos no edital.

Vigência

O Processo Seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Links

📌 Fonte: PCI Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

