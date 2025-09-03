Prefeitura de Santa Rosa do Purus abre Processo Seletivo com 233 vagas

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, anunciou a abertura de um Processo Seletivo destinado ao preenchimento de 233 vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis fundamental e médio, com salários que variam entre um salário mínimo e R$ 2.500,00.
Vagas disponíveis
As vagas estão distribuídas entre diferentes secretarias municipais:
📌 Secretaria de Assistência Social
-
Vigia (7)
-
Auxiliar de Serviços Diversos (5)
-
Motorista cat. AB (1)
-
Motorista cat. D (1)
-
Recepcionista (1)
-
Assistente Técnico (2)
📌 Secretaria de Saúde e Saneamento Básico
-
Vigia (6)
-
Auxiliar de Serviços Diversos (6)
-
Motorista cat. AB (3)
-
Motorista de Embarcação Fluvial (3)
-
Recepcionista (3)
-
Assistente Técnico (3)
📌 Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
-
Gari (4)
-
Margarida (10)
-
Motorista cat. AB (2)
-
Motorista cat. D (2)
-
Oleiro (9)
-
Roçador (10)
-
Agente de Limpeza Urbana (8)
📌 Secretaria de Educação
-
Vigia (15)
-
Auxiliar de Serviços Diversos (90)
-
Motorista cat. D (4)
-
Monitor de Transporte Escolar (6)
-
Roçador (2)
-
Zelador (3)
-
Transportador Escolar Fluvial (15)
-
Assistente Técnico (2)
-
Monitor Escolar (10)
Inscrições e seleção
As inscrições serão realizadas nos dias 4, 5, 8 e 9 de setembro de 2025, das 7h30 às 12h, de forma presencial no prédio da Prefeitura Municipal.
O processo de seleção ocorrerá por meio de prova de títulos, com análise de currículo, titulação e experiência profissional, conforme os critérios definidos no edital.
Vigência
O Processo Seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
Links
📌 Fonte: PCI Concursos
✍️ Redigido por ContilNet