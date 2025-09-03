Prefeitura no Acre abre 233 vagas em novo processo seletivo; veja detalhes

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.500, dependendo do cargo

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus anunciou a abertura de 233 vagas temporárias em diferentes áreas da administração municipal. O processo seletivo simplificado será realizado entre os dias 4 e 9 de setembro de 2025, com inscrições gratuitas e presenciais no prédio da Prefeitura, das 7h30 às 13h.

Prefeitura de Santa Rosa do Purus abre novo processo seletivo/Foto: Reprodução

As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino fundamental e médio completos, com carga horária de 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.500, dependendo do cargo.

Cargos disponíveis

As vagas estão distribuídas entre quatro secretarias:

Secretaria de Assistência Social

  • Vigia (7)
  • Auxiliar de Serviços Diversos (5)
  • Motorista categoria AB (1)
  • Motorista categoria D (1)
  • Recepcionista (1)
  • Assistente Técnico (2)

Secretaria de Saúde e Saneamento Básico

  • Vigia (6)
  • Auxiliar de Serviços Diversos (6)
  • Motorista categoria AB (3)
  • Motorista de Embarcação Fluvial (3)
  • Recepcionista (3)
  • Assistente Técnico (3)

Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos

  • Gari (4)
  • Margarida (10)
  • Motorista categoria AB (2)
  • Motorista categoria D (2)
  • Oleiro (9)
  • Roçador (10)
  • Agente de Limpeza Urbana (8)

Secretaria de Educação

  • Vigia (15)
  • Auxiliar de Serviços Diversos (90)
  • Motorista categoria D (4)
  • Monitor de Transporte Escolar (6)
  • Roçador (2)
  • Zelador (3)
  • Transportador Escolar Fluvial (15)
  • Assistente Técnico (2)
  • Monitor Escolar (10)

Seleção por análise de títulos

O processo seletivo será realizado por meio de prova de títulos, que inclui avaliação de experiência profissional e cursos de capacitação.

Para o Grupo Nível I, será considerado:

  • Experiência no setor público ou privado (máximo 40 pontos cada)
  • Cursos de capacitação na área (até 20 pontos)

Para o Grupo Nível II, a pontuação máxima também será de 100 pontos, distribuída entre experiência no setor público (até 35 pontos), setor privado (até 35 pontos) e cursos de capacitação (até 30 pontos).

Resultado e validade

O resultado final será divulgado em 25 de setembro de 2025, no site oficial da Prefeitura: www.santarosadopurus.ac.gov.br.

A vigência do processo seletivo será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

