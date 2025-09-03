Prefeitura no Acre abre 233 vagas em novo processo seletivo; veja detalhes

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus anunciou a abertura de 233 vagas temporárias em diferentes áreas da administração municipal. O processo seletivo simplificado será realizado entre os dias 4 e 9 de setembro de 2025, com inscrições gratuitas e presenciais no prédio da Prefeitura, das 7h30 às 13h.

As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino fundamental e médio completos, com carga horária de 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.500, dependendo do cargo.

Cargos disponíveis

As vagas estão distribuídas entre quatro secretarias:

Secretaria de Assistência Social

Vigia (7)

Auxiliar de Serviços Diversos (5)

Motorista categoria AB (1)

Motorista categoria D (1)

Recepcionista (1)

Assistente Técnico (2)

Secretaria de Saúde e Saneamento Básico

Vigia (6)

Auxiliar de Serviços Diversos (6)

Motorista categoria AB (3)

Motorista de Embarcação Fluvial (3)

Recepcionista (3)

Assistente Técnico (3)

Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos

Gari (4)

Margarida (10)

Motorista categoria AB (2)

Motorista categoria D (2)

Oleiro (9)

Roçador (10)

Agente de Limpeza Urbana (8)

Secretaria de Educação

Vigia (15)

Auxiliar de Serviços Diversos (90)

Motorista categoria D (4)

Monitor de Transporte Escolar (6)

Roçador (2)

Zelador (3)

Transportador Escolar Fluvial (15)

Assistente Técnico (2)

Monitor Escolar (10)

Seleção por análise de títulos

O processo seletivo será realizado por meio de prova de títulos, que inclui avaliação de experiência profissional e cursos de capacitação.

Para o Grupo Nível I, será considerado:

Experiência no setor público ou privado (máximo 40 pontos cada)

Cursos de capacitação na área (até 20 pontos)

Para o Grupo Nível II, a pontuação máxima também será de 100 pontos, distribuída entre experiência no setor público (até 35 pontos), setor privado (até 35 pontos) e cursos de capacitação (até 30 pontos).

Resultado e validade

O resultado final será divulgado em 25 de setembro de 2025, no site oficial da Prefeitura: www.santarosadopurus.ac.gov.br.

A vigência do processo seletivo será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.