Prefeitura no Acre abre 233 vagas em novo processo seletivo; veja detalhes

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus anunciou a abertura de 233 vagas temporárias em diferentes áreas da administração municipal. O processo seletivo simplificado será realizado entre os dias 4 e 9 de setembro de 2025, com inscrições gratuitas e presenciais no prédio da Prefeitura, das 7h30 às 13h.
As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino fundamental e médio completos, com carga horária de 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.500, dependendo do cargo.
Cargos disponíveis
As vagas estão distribuídas entre quatro secretarias:
Secretaria de Assistência Social
- Vigia (7)
- Auxiliar de Serviços Diversos (5)
- Motorista categoria AB (1)
- Motorista categoria D (1)
- Recepcionista (1)
- Assistente Técnico (2)
Secretaria de Saúde e Saneamento Básico
- Vigia (6)
- Auxiliar de Serviços Diversos (6)
- Motorista categoria AB (3)
- Motorista de Embarcação Fluvial (3)
- Recepcionista (3)
- Assistente Técnico (3)
Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
- Gari (4)
- Margarida (10)
- Motorista categoria AB (2)
- Motorista categoria D (2)
- Oleiro (9)
- Roçador (10)
- Agente de Limpeza Urbana (8)
Secretaria de Educação
- Vigia (15)
- Auxiliar de Serviços Diversos (90)
- Motorista categoria D (4)
- Monitor de Transporte Escolar (6)
- Roçador (2)
- Zelador (3)
- Transportador Escolar Fluvial (15)
- Assistente Técnico (2)
- Monitor Escolar (10)
Seleção por análise de títulos
O processo seletivo será realizado por meio de prova de títulos, que inclui avaliação de experiência profissional e cursos de capacitação.
Para o Grupo Nível I, será considerado:
- Experiência no setor público ou privado (máximo 40 pontos cada)
- Cursos de capacitação na área (até 20 pontos)
Para o Grupo Nível II, a pontuação máxima também será de 100 pontos, distribuída entre experiência no setor público (até 35 pontos), setor privado (até 35 pontos) e cursos de capacitação (até 30 pontos).
Resultado e validade
O resultado final será divulgado em 25 de setembro de 2025, no site oficial da Prefeitura: www.santarosadopurus.ac.gov.br.
A vigência do processo seletivo será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.