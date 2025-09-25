25/09/2025
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy

Cantor cogitou cancelar gravação do DVD em Surubim (PE), mas manteve agenda após apoio da equipe; adolescente se recupera em casa

O cantor Wesley Safadão viveu momentos de aflição na sexta (19/9), quando o filho Yhudy, de 14 anos (do relacionamento com Mileide Mihaile), passou por cirurgia de emergência em São Paulo. Nos bastidores da gravação do DVD “Muído de Vaquejada”, em Surubim (PE), o artista chorou e chegou a cogitar cancelar o projeto para ir ao encontro do filho, segundo relato do Portal LeoDias. Com o apoio da equipe e dos convidados, ele decidiu manter a gravação — sem transparecer no palco a preocupação.

Yhudy e o pai, o cantor Wesley Safadão – Reprodução/redes sociais

O que aconteceu com Yhudy?

Após fortes dores de cabeça, exames identificaram um tumor ósseo no osso parietalgranuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). A cirurgia foi bem-sucedida, e o adolescente recebeu alta na segunda (22/9), permanecendo em casa sob cuidados. Em nota conjunta, as famílias informaram que os indícios são de tumor benigno e, até o momento, não há necessidade de quimioterapia. O resultado da biópsia segue em andamento.

As famílias agradeceram as mensagens de apoio e pediram respeito à privacidade de Yhudy para garantir um ambiente tranquilo de recuperação.

📌 Fonte: Portal LeoDias; nota das famílias/assessoria
Últimas Notícias

