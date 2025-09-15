Presidente da OAB-AC, Rodrigo Aiache, pede afastamento do cargo por motivos pessoais

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC), Rodrigo Aiache, comunicou nesta segunda-feira (15) que protocolou um pedido de licença do cargo por um período de 60 dias.

Em nota direcionada à categoria, Aiache afirmou que a decisão foi tomada por “razões de ordem pessoal” e não detalhou outros pontos. Esta é a segunda gestão consecutiva do advogado à frente da instituição.

Ele explicou que, durante o período de afastamento, “a vice-presidente, advogada Thaís Moura, juntamente com nossa diretoria, assumirá a condução da Seccional, conforme prevê o Regimento Interno”.

Aiache encerrou destacando que seguirá colaborando com a Ordem, mesmo sem ocupar a função. “Sigo, entretanto, à disposição dos senhores e senhoras para colaborar no que for necessário”, disse.