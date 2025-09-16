Presos em operação da PF no Acre teriam usado criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (15), a Operação Inceptio, ocorrida no Acre e em outros seis estados, resultando no cumprimento de nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão.

A operação desarticulou uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e de movimentar milhões por meio de um esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Desde 2019, eles seriam responsáveis pelo envio de grandes quantidades de drogas do Acre para os estados do Nordeste e Sudeste do país.

A PF afirma que os recursos ilícitos eram “regularizados” sendo inseridos no sistema financeiro por diferentes estabelecimentos comerciais administradas pelos investigados, contas bancárias, empresas de fachada e uso de criptomoedas – um dos principais instrumentos para ocultar a origem dos valores, segundo a investigação.

Nove presos e 22 mandados cumpridos

Além das prisões, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Ubá/MG, Camaçari/BA, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Cabedelo/PB e São Paulo/SP. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco.

A Justiça determinou ainda o bloqueio de mais de R$ 130 milhões em contas bancárias e o sequestro de bens avaliados em R$ 10 milhões, além da suspensão de um estabelecimento comercial usado pelo grupo.

De acordo com as investigações, a quadrilha enviava grandes quantidades de drogas do Acre para o Nordeste e o Sudeste do país, utilizando o sistema financeiro e operações com criptoativos para movimentar os valores de forma ilícita.

Os presos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.