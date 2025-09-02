PRF apreende 30 kg de skunk em carro transportado por caminhão-cegonha na BR-364

Durante uma fiscalização de rotina na BR-364, em Rio Branco, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 30 quilos de skunk escondidos em um veículo que era transportado por um caminhão-cegonha. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (29).

De acordo com a PRF, o caminhão chamou a atenção por transportar apenas um automóvel e, ao ser abordado, os policiais verificaram que o veículo já havia passado por outro estado antes de retornar ao Acre. Diante da situação, a equipe decidiu aprofundar a vistoria.

Na busca detalhada, os agentes localizaram compartimentos ocultos nos bancos traseiros e no pneu de estepe. Dentro deles estavam 28 tabletes da droga, conhecida por seu alto valor no mercado ilegal.

O carro e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo transporte. A PRF destacou que a ação integra os esforços permanentes de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, reforçando a segurança da população.