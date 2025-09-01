PRF apreende mercadorias sem notas fiscais durante fiscalização na BR-364

Mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal foram encaminhadas à Receita Federal

Em uma fiscalização de rotina realizada no km 752 da BR-364, no último dia 29 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversas mercadorias de origem estrangeira sem a devida documentação fiscal.

Mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal foram encaminhadas à Receita Federal/Foto: Cedida

A abordagem ocorreu por volta das 12h54, quando os agentes deram ordem de parada a um veículo. Durante a inspeção, foram encontrados caixas e pacotes contendo eletrônicos, utensílios domésticos, roupas, bolsas e brinquedos. Os ocupantes informaram não possuir notas fiscais que comprovassem a origem dos produtos.

Diante da situação, foi constatado o crime de descaminho, e as mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal, onde serão tomadas as providências legais cabíveis.

A PRF reforça o compromisso com a segurança viária e o combate a ilícitos, atuando para proteger a economia e a sociedade.

ContilNet Notícias

