PRF prende homem e apreende arma em fiscalização na BR-317

O condutor apresentou o registro do armamento, mas não possuía a documentação de porte, exigida para o transporte

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo durante fiscalização na BR-317, em Senador Guiomard, no sábado (30).

A operação foi realizada pela PRF/Foto: Reprodução

A abordagem ocorreu por volta das 11h16, quando os agentes pararam um veículo em procedimento de rotina. O motorista informou que transportava uma arma no carro. Na inspeção, foi localizada uma pistola calibre 9mm. O condutor apresentou o registro do armamento, mas não possuía a documentação de porte, exigida para o transporte.

Diante da irregularidade, o homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A arma e as munições foram apreendidas.

