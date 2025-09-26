Primeira pílula para prevenir AVC e demência é desenvolvida

A ciência brasileira dá um passo importante para a saúde humana! Cientistas desenvolveram uma nova pílula para prevenir o AVC e a demência. A pesquisa mostra que, após o uso, houve uma redução da pressão arterial e efeitos positivos no colesterol, o que amplia as perspectivas de prevenção em larga escala.

A polipílula é um medicamento que reúne três substâncias em uma única formulação, desenvolvida no estudo PROMOTE, realizado por um hospital particular no Rio Grande do Sul em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Proadi-SUS.

A pesquisa apresentou resultados promissores em pacientes com risco baixo a moderado, que representam cerca de 80% dos casos da doença.