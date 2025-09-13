Prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% e oposição de 43%, aponta Datafolha

A prisão de Jair Bolsonaro (PL) é apoiada por 50% dos brasileiros. Outros 43% são contra, aponta pesquisa Datafolha. O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes. Também foram condenados outros sete réus.

O julgamento começou na terça-feira da semana passada e foi concluído na última quinta-feira (11).

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Foram ouvidas 2.005 pessoas, entre segunda e terça (dias 8 e 9 de setembro, ou seja, durante o julgamento), em 113 cidades do país.

Bolsonaro está, desde 4 de agosto, em prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça.