Problema no Sistema Interligado causa queda de energia em algumas regiões do Acre

Na tarde deste sábado (13), moradores de diversas localidades do Acre enfrentaram interrupções no fornecimento de energia elétrica. O problema, registrado por volta das 13h, afetou temporariamente o dia a dia de consumidores residenciais e comerciais.

Segundo nota da Energisa, concessionária responsável pelo serviço no estado, a falha não teve origem na rede da empresa. A interrupção foi causada por instabilidades no Sistema Interligado Nacional (SIN), que afetam o fornecimento em várias regiões do país de forma interdependente.

Após a identificação do problema, a Energisa acionou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que autorizou a normalização do fornecimento. Em menos de 40 minutos, a energia foi restabelecida em todas as áreas afetadas, evitando maiores transtornos à população.