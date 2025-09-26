Produção de castanha e borracha movimenta mais de R$ 73 milhões no Acre em 2024, aponta IBGE

A produção extrativista no Acre segue desempenhando papel de destaque na economia local. Dados divulgados nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), mostram que a castanha-do-brasil e a borracha movimentaram, juntas, mais de R$ 73 milhões em 2024.

A castanha encerrou o ano com 9.945 toneladas produzidas, alcançando R$ 58,6 milhões em valor de produção. O resultado representa um crescimento de 5% no volume em relação a 2023, mas uma queda de 11% no valor total, explicada pela redução no preço pago ao extrativista, que ficou em R$ 5,90 por quilo (cerca de R$ 59 por lata).

Entre os municípios que mais se destacaram na atividade estão Xapuri (R$ 12,1 milhões), Brasiléia (R$ 10,2 milhões), Rio Branco (R$ 10,1 milhões), Sena Madureira (R$ 9,5 milhões) e Epitaciolândia (R$ 6,4 milhões).

Já o grupo das borrachas, com destaque para o látex coagulado (Hevea), registrou 769 toneladas produzidas em 2024, movimentando R$ 14,9 milhões. O preço médio pago foi de R$ 19,80/kg, resultado impulsionado pelos programas de remuneração de serviços ambientais voltados aos extrativistas, que têm fortalecido o setor.

Os principais produtores foram Xapuri (R$ 4,9 milhões), Senador Guiomard (R$ 2,9 milhões), Brasiléia (R$ 2,3 milhões), Sena Madureira (R$ 1,5 milhão) e Tarauacá (R$ 1,2 milhão).