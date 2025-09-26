Produtos do Acre ganham destaque internacional em rodadas de negócios do Exporta Mais Amazônia

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) realiza, em Rio Branco (AC), de 28 de setembro a 1 de outubro, a 3ª edição do Exporta Mais Amazônia, 40ª edição do Exporta Mais Brasil. O programa, realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), conecta empresas brasileiras a compradores internacionais e terá como focoprodutos da região amazônica que são compatíveis com a floresta. A iniciativa acontece às vésperas da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA), reforçando o protagonismo amazônico nas discussões sobre sustentabilidade e negócios.

Esta será a maior edição do programa desde 2023. Ao todo, mais de 60 empresas da região Norte ficarão frente a frente com 25 compradores estrangeiros de cinco continentes interessados em produtos como como açaí e frutas processadas, castanha-do-brasil, café robusta, artesanato, carne suína e bovina e farinha de mandioca. Nas duas edições anteriores, o Exporta Mais Amazônia já movimentou R$ 85 milhões em negócios para empresas da região.

“Criamos esse programa para reforçar o protagonismo da região amazônica na promoção de negócios sustentáveis. Ao demonstrar que é possível gerar oportunidades de exportação que impulsionam cadeias produtivas compatíveis com a floresta, que fortalecem comunidades locais e promovem desenvolvimento social e econômico, o mundo todo passa a valorizar ainda mais a conservação da Amazônia. Além de sua importância para o equilíbrio climático global, a região é também um ativo estratégico para o desenvolvimento econômico do Brasil, capaz de gerar inovação, competitividade e inserção qualificada do país nos mercados internacionais”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

Acre no Exporta Mais Amazônia

Entre as 27 empresas do Acre que participarão desta edição do programa está a Casa do Castanheiro, especializada em castanha-do-brasil, que nasceu a partir da necessidade de oferecer alternativas justas aos extrativistas da região do Purus, que abrange áreas do Acre e do Amazonas. A empresa compra diretamente dos produtores amazônidas, com pontos de compra em Boca do Acre (AM) e Sena Madureira (AC), e realiza posteriormente o beneficiamento da castanha. Seu principal diferencial é a valorização do trabalho dos extrativistas e o compromisso com a floresta.

“O diferencial da Casa do Castanheiro é que a gente se preocupa não só com o meio ambiente, mas principalmente com as vidas que moram no meio da floresta. Só quem vive lá sabe das reais dificuldades: no inverno não tem acesso por estradas e no verão não tem acesso por rios. Então a gente presta assistência aos nossos produtores, buscando junto aos governos e organizações formas para melhorar o meio de vida deles, como energia fotovoltaica, melhorias nas estradas e apoio ambiental”, explica Eder Frank dos Santos Ribeiro, proprietário da empresa.

Segundo ele, participar do Exporta Mais Amazônia tem um valor simbólico e estratégico. “A Casa do Castanheiro vê um significado especial em participar do Exporta Mais Amazônia, que é poder levar esse produto que sai diretamente da floresta para a mesa de pessoas fora do Brasil. Quando elas compram a castanha, não compram apenas um superalimento, compram uma história. Estão levando dignidade para essas pessoas e ajudando a preservar o meio ambiente. É muito gratificante, porque conseguimos vender por um preço melhor, para quem valoriza mais, e levar a história do nosso Acre para o mundo”, afirma.

Eder Frank destaca ainda a importância dos contatos internacionais gerados pelas rodadas de negócios: “A expectativa é sair do Exporta Mais Amazônia não só com vendas, mas também com bastante contatos. Muitas vezes encontramos clientes de outros segmentos e podemos indicar parceiros locais, o que beneficia quem trabalha com a castanha e também com outros produtos da região”.

Com exportações já realizadas para o Peru e os Estados Unidos, por meio de trading companies, a empresa também quer alcançar países como China e Índia, que possuem grande potencial de consumo. A Casa do Castanheiro participa de diferentes iniciativas promovidas pela ApexBrasil, como as feiras internacionais Expo Alimentaria e ExpoCruz, além do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) e da Mesa Executiva da Castanha, que tem o objetivo de ampliar as exportações desse setor na região amazônica por meio do diálogo entre empresas, governo e entidades de apoio ao setor privado.

Já a empresa Fruit Life, com sede na capital acreana, é especializada na produção de polpas de açaí e derivados. Com atuação focada em qualidade e sustentabilidade, a marca trabalha desde a colheita até a entrega final de seus produtos, garantindo respeito ao meio ambiente e geração de valor para a economia local.

Depois de participar do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), realizado pela ApexBrasil no estado do Acre, entre 2024 e 2025, a Fruit Life chega ao Exporta Mais Amazônia preparada para dar o próximo passo: exportar.

“Essa será uma grande oportunidade. Nos sentimos prontos para a exportação após termos passado pela qualificação oferecida pela Apex”, afirma Patrícia Coelho Galdino, sócia da empresa. “Nossa expectativa é apresentar os produtos, formalizar propostas e caminhar para efetivar as exportações. O foco inicial é o mercado latino-americano”, completa.

Conexão internacional

Todas as empresas participantes do programa ficarão frente a frente com 25 compradores internacionais oriundos da África do Sul, Bulgária, Chile, China, Emirados Árabes Unidos, Equador, Índia, Indonésia, Irlanda, Japão, Moçambique, Itália, Países Baixos, Peru, Reino Unido, Suíça, Estados Unidos e Rússia. Os potenciais importadores foram convidados pelos escritórios internacionais da ApexBrasil para participar das rodadas de negócios e terão ainda uma experiência imersiva na região, visitando indústrias alimentícias e comunidades extrativistas.

“Ao aproximar compradores internacionais da realidade amazônica, mostramos que os produtos da região carregam muito mais do que qualidade: eles representam modos de vida compatíveis com a floresta e sustentam milhares de famílias que vivem dela. Quando esses importadores conhecem de perto os processos produtivos e as pessoas envolvidas, percebem que cada negócio fechado aqui tem um impacto positivo na floresta e na vida das pessoas que vivem dela e a mantém de pé”, afirma o representante do Escritório Regional Norte da ApexBrasil, Pedro Netto.

O evento contará também com o seminário Diálogos Exporta Mais Amazônia 2025, dia 29 de setembro, às 9h, no Centro de Convenções da UFAC, reunindo autoridades e especialistas para debater oportunidades e desafios do comércio internacional. A presença do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, está confirmada.

SERVIÇO

Exporta Mais Amazônia

Quando: de 28 de setembro a 1 de outubro (Rodadas de Negócios nos dias 30 de setembro e 1º de outubro)

Onde: Biblioteca da UFAC, na Rodovia BR 364, Km 04, Rio Branco – AC, 69917-400

Solenidade de abertura do Exporta Mais Amazônia 2025

Quando: 29 de setembro (segunda-feira), às 9h

Onde: Centro de Convenções da UFAC

Rodadas de Negócios -Exporta Mais Amazônia

Quando: 30 de setembro e 1 de outubro

Onde: Biblioteca da UFAC, na Rodovia BR 364, Km 04, Rio Branco – AC, 69917-400

Programação Geral

27 de setembro (sábado)

•Dia todo: Chegada dos compradores

28 de setembro (domingo)

•07h00 – Saída do Hotel Diff para o Seringal Cachoeira

•10h30 – 12h30: Visita técnica no Seringal Cachoeira, propriedade do Assis (distante 200 quilômetros de Rio Branco)

•12h30 – 13h30: Almoço no Seringal Cachoeira, propriedade do Assis

•14h00 – 17h30: Retorno para Rio Branco

•Noite: Livre

29 de setembro (segunda-feira)

•09h00 – 12h00: Solenidade de abertura oficial – Seminário Exporta Mais Amazônia – Centro de Convenções da Ufac-AC

•12h00 – 14h00: Almoço

•14h00 – 18h00: Visitas técnicas setoriais

•Cooperacre

•Frisacre e JBS

•Cores da Mata Biojoias

•Cooperlib

30 de setembro (terça-feira)

•09h30: Saída do hotel

•10h00 – 13h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC

•13h00 – 14h30: Almoço

•14h30 – 17h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC

•Noite: Livre

01 de outubro (quarta-feira)

•09h30: Saída do hotel

•10h00 – 13h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC

•13h00 – 14h00: Almoço (local a confirmar)

•14h00 – 19h00: Livre

•17h00 – 23h59: Retorno dos compradores.