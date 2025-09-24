Projeto ECOAM da Impact Hub Manaus prepara evento Pré-COP no Acre para conectar Amazônia à COP30

No próximo dia 30 de setembro, a capital acreana receberá o primeiro dos encontros territoriais do Projeto ECOAM, iniciativa do Impact Hub Manaus que vem fortalecendo a bioeconomia amazônica e agora prepara os territórios para dialogar diretamente com a COP30, a Conferência do Clima que será realizada em Belém, em 2025.

O evento em Rio Branco integra a jornada Vozes que EcoAm, uma estratégia que busca aproximar a agenda climática global das realidades locais. A proposta é simples, mas transformadora: dar protagonismo a quem vive e constrói a Amazônia todos os dias – cooperativistas, empreendedores da sociobiodiversidade, lideranças comunitárias, gestores públicos e educadores.

Do local ao global

O ECOAM atua desde 2023 em três municípios estratégicos: Ji-Paraná (RO), Rio Branco (AC) e Tefé (AM). Nessas cidades já foram realizados mapeamentos da bioeconomia, rodadas de investimento de impacto, hackathons e formações que mobilizaram mais de 1.600 pessoas. Negócios de impacto receberam apoio financeiro e visibilidade, fortalecendo o ecossistema de inovação com raízes na floresta.

Com a COP30 no horizonte, a missão é levar as vozes da Amazônia para dentro da conferência e, ao mesmo tempo, traduzir suas decisões para a prática territorial. O ciclo está dividido em três momentos:

– encontros nos territórios para validar diagnósticos, identificar potencialidades e formular mensagens locais; COP30 – lançamento do Mapeamento da Bioeconomia, painéis com lideranças e comunicação em tempo real com os territórios;

– lançamento do Mapeamento da Bioeconomia, painéis com lideranças e comunicação em tempo real com os territórios; Pós-COP – devolutivas, oficinas e uma cartilha digital que transforma os resultados em ações práticas para os municípios.

Agenda dos painéis

– 09 de outubro | 14h 📌 Belém (PA) – Novembro, durante a COP30

Um espaço de escuta e ação

A expectativa é que as mensagens construídas coletivamente nos encontros possam influenciar negociações globais e ao mesmo tempo orientar políticas públicas locais. “Sem o engajamento das pessoas que fazem a Amazônia acontecer todos os dias, nenhuma decisão global terá impacto real”, afirmam os organizadores.

Lideranças à frente

A iniciativa é liderada por Washington Silva e coordenada localmente por Viviane Marcos (RO), Jéfferson Barroso (AC) e Matheus Favaro (AM).

Os fundadores do Impact Hub Manaus, Juliana Teles e Marcus Bessa, são responsáveis pela ideação e estruturação do ECOAM — e estarão ativamente acompanhando a execução no Acre:

Marcus Bessa — Co-fundador do Impact Hub Manaus; especialista em gestão de projetos, consultoria de negócios, treinamento, negociação, gestão de mudanças e desenvolvimento de liderança.

Contribuição: aporta know-how operacional e de governança para a execução do projeto, garantindo estruturação, formação e capacitação local para a implementação das ações no Acre.

Com o Vozes que EcoAm, o ECOAM pretende consolidar uma ponte inédita: da comunidade local à mesa de negociação internacional, garantindo que a Amazônia fale por si mesma.