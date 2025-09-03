Projeto quer acabar com limite de idade em concurso da Polícia Civil

Candidatos acima de 45 anos podem ter uma nova oportunidade de ingressar em concursos da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC/MT). A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (2/9), o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 33/2025, que propõe retirar o limite máximo de idade para ingresso na carreira.

A proposta mantém a exigência de idade mínima de 21 anos, mas elimina o teto de 45 anos.

Argumento do autor

O deputado estadual Fábio Tardin (PSB), autor do projeto, defendeu que o critério atual é ultrapassado e discriminatório:

“Defendo que devemos ter idade mínima, mas não idade máxima. Vivemos em tempos diferentes. Pessoas com 45 ou 50 anos podem estar em plena forma física e ter condições de desempenhar um papel fundamental na Polícia Judiciária Civil.”

O parlamentar também destacou que os testes de aptidão física (TAF) já são rigorosos o suficiente para avaliar a capacidade dos candidatos, independentemente da idade.

Próximos passos

O projeto agora segue para votação em plenário. Se aprovado, será encaminhado para sanção ou veto do governador.

Outros temas analisados

Na mesma reunião, a CCJR avaliou sete vetos do Executivo estadual. O Veto nº 97/2025, que barrava a dispensa da apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais por hospitais filantrópicos em convênios com o estado, teve a análise adiada após empate na votação.

