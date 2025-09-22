Prova de três tambores faz parte da programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Comissão de Três Tambores do Vale do Juruá realizará uma prova gratuita do esporte equestre três tambores em comemoração aos 121 anos do município. O evento será realizado no Rancho Duas Baias, localizado no Bairro São José, no dia 27 de setembro, sábado, às 17:00 horas com premiação de R$ 300 a R$ 3 mil.

As inscrições para as provas tiveram início na última quinta-feira ,18, e seguem até o dia 26, através do aplicativo horsesport. Mais informações podem ser obtidas com Fernando, por meio do contato 68 99989-6833 e Isis, 68 99916-2289.

Para participação das provas será necessário a apresentação dos exames Α.Ι.Ε, Anemia Infecciosa Equina, GTA, Guia de Transporte de Animal e Vacina Contra Influenza.

Isís Braga, Secretária da Comissão de Três Tambores do Vale do Juruá disse que a comissão está feliz com a inclusão da prova na programação. “A Comissão está muito feliz com apoio do município, para realizar esse grande evento. Ficamos gratos à gestão do Prefeito Zequinha Lima por estar olhando esse esporte do meio rural e sabemos que esse evento soma com o desenvolvimento social, econômico e cultural do município.”