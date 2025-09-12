Puxada pelo milho, produção de grãos no Acre cresce e ultrapassa 211 mil toneladas

A Agricultura acreana encerrou a safra 2024/2025 com resultados positivos. Segundo o 12º Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira (11), o estado registrou aumento de 8,9% na produção de grãos em relação ao ciclo anterior, totalizando 211,7 mil toneladas.

O desempenho foi impulsionado por dois fatores, a expansão da área plantada, que passou de 65,3 mil para 68,7 mil hectares (alta de 5,2%), e o avanço da produtividade média por hectare, que subiu 3,5%, passando de 2.977 quilos para 3.082 quilos.

Entre as culturas, o milho segue como carro-chefe da produção acreana, respondendo por 139,7 mil toneladas em 2024/2025 — um crescimento de 10,6% em relação ao ciclo anterior. A soja aparece em seguida, com 64,3 mil toneladas (alta de 6,1%), enquanto o arroz registrou incremento de 4,4%, passando de 4,5 mil para 4,7 mil toneladas.

No cenário nacional, a safra de grãos também foi histórica. O Brasil colheu 350,2 milhões de toneladas no ciclo 2024/2025, volume 16,3% maior que o registrado no período anterior e recorde absoluto da série histórica. Milho e soja foram os principais responsáveis pelo resultado, mas arroz e feijão também apresentaram bons desempenhos.

Para o presidente da Conab, Edegar Pretto, o resultado reforça a importância da companhia no apoio às políticas públicas. “Apresentamos ao Brasil a maior safra agrícola da história. Além dos recordes de milho e soja, voltamos a formar estoques públicos, o que é essencial para combater a fome”, afirmou.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou que o crescimento garante estabilidade de preços e contribui para o controle da inflação. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ressaltou que os números refletem diretamente na vida dos brasileiros: “Há deflação nos alimentos, fortalecimento da balança comercial e soberania alimentar”.