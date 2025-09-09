Quando saem os próximos “gigantes” dos concursos? Veja nossas projeções

BB, TCU, TST, PRF, Abin e mais: janelas prováveis de edital, provas e nomeações (com nível de confiança)

A seguir, reunimos projeções para 10 concursos federais muito aguardados em 2026 e 2027. As estimativas consideram histórico de editais, ciclos de vacâncias, PLOA/LOA, tempos médios entre autorização–edital–provas e calendário típico de formação/posse. São cenários prováveis, não garantias — concursos dependem de orçamento, política e trâmites administrativos.

1) Banco do Brasil (BB) – Escriturário

  • Previsão de edital: 2º trimestre/2026

  • Provas: 3º trimestre/2026

  • Primeiras convocações: 4º trimestre/2026–1º trimestre/2027

  • Por quê: alta rotatividade, reposição constante na rede e padrão de editais em ciclos de ~18–24 meses.

  • Confiança: Alta.

2) TCU – Auditor e Técnico

  • Previsão de edital: 1º semestre/2027

  • Provas: 2º semestre/2027

  • Nomeações: fim de 2027–início de 2028

  • Por quê: concursos robustos em espaçamentos maiores; tendência de planejar após fechamento orçamentário de 2026.

  • Confiança: Média.

3) TST – Analista e Técnico

  • Previsão de edital: 2º semestre/2026

  • Provas: 4º trimestre/2026

  • Nomeações: 1º semestre/2027

  • Por quê: giro de vagas no Judiciário trabalhista e sincronia com outros tribunais superiores.

  • Confiança: Média.

4) PRF – Policial Rodoviário Federal

  • Previsão de edital: 4º trimestre/2026

  • Provas: 1º trimestre/2027

  • Curso de formação/posse: ao longo de 2027

  • Por quê: recomposição do efetivo em ciclos e tempo operacional para formação.

  • Confiança: Média.

5) Abin – Oficial/Técnico de Inteligência

  • Previsão de edital: entre 4º trimestre/2026 e 2º trimestre/2027

  • Provas: janela seguinte (até 3 meses após edital)

  • Nomeações: 2027

  • Por quê: defasagem histórica e recorrente demanda estratégica, mas forte dependência orçamentária.

  • Confiança: Média/baixa.

6) Receita Federal – Auditor/Analista

  • Previsão de edital: 1º semestre/2027

  • Provas: 2º semestre/2027

  • Nomeações: fim de 2027–2028

  • Por quê: ciclos longos e necessidade de recomposição, com alto impacto fiscal exigindo planejamento fino.

  • Confiança: Média.

7) INSS – Técnico do Seguro Social e Perito (conforme política)

  • Previsão de edital: 2º semestre/2026

  • Provas: 4º trimestre/2026

  • Nomeações: 1º semestre/2027

  • Por quê: alta vacância e pressão por atendimento; costuma alternar editais e chamamentos.

  • Confiança: Média.

8) CGU – Auditor e Técnico Federal de Finanças e Controle

  • Previsão de edital: 1º semestre/2026

  • Provas: 2º trimestre/2026

  • Nomeações: 2º semestre/2026

  • Por quê: agenda de integridade/controle e giro de vagas em ciclos de 3–4 anos.

  • Confiança: Média/alta.

9) Polícia Federal (PF) – Delegado, Agente, Escrivão, Papiloscopista

  • Previsão de edital: 2º semestre/2027

  • Provas: 4º trimestre/2027

  • Curso de formação/posse: 2028

  • Por quê: grandes certames exigem folga entre turmas de formação e orçamento próprio.

  • Confiança: Média.

10) Banco Central (BCB) – Analista/Técnico

  • Previsão de edital: 2º semestre/2026

  • Provas: 4º trimestre/2026

  • Nomeações: início de 2027

  • Por quê: defasagem de pessoal e pauta de modernização/tecnologia; porém sujeita a autorizações específicas.

  • Confiança: Média/baixa.

Como usar essas projeções a seu favor

  • Planeje por janelas: organize estudos por blocos (6–9 meses) mirando conhecimentos-base comuns (Português, RLM, Constitucional, Administrativo, TI/XT para fiscais/controle).

  • Acompanhe “sinais” oficiais: pedido de vagas no MGI, autorização, escolha de banca, publicação de minuta do edital.

  • Simulados por carreira: segurança (PF/PRF), tribunais (TST/TCU), bancários (BB), fiscal/controle (Receita/CGU/BCB), previdenciário (INSS).

  • Mantenha plano B: concursos estaduais/municipais da mesma área aceleram sua curva de aprovação.

Fonte: Direção Concursos
Fonte: Direção Concursos

