Quarta de Champions conta com duelo de gigantes; confira confrontos

A quarta-feira (17/9) dá sequência à 1ª rodada da fase de liga da Champions League com seis partidas em dois horários — 13h45 e 16h (de Brasília). Entre os destaques, reencontros históricos: Bayern x Chelsea reedita a final de 2012, vencida pelos ingleses nos pênaltis, e Ajax x Inter remete à decisão de 1972, quando os holandeses levaram a taça com dois gols de Johan Cruyff. O PSG, atual campeão, estreia no Parc des Princes, enquanto o cipriota Pafos faz seu primeiro jogo na fase principal do torneio, fora de casa, contra o Olympiacos. Reuters+4UEFA.com+4Wikipedia+4

Jogos de hoje (quarta, 17/9)

Olympiacos x Pafos — 13h45

Slavia Praga x Bodø/Glimt — 13h45

Bayern de Munique x Chelsea — 16h

PSG x Atalanta — 16h

Ajax x Inter de Milão — 16h

Liverpool x Atlético de Madrid — 16h

(Agenda oficial do dia na UEFA confirma os seis confrontos e horários locais convertidos para Brasília.) UEFA.com

Fontes: UEFA (agenda e fichas de jogo) e imprensa internacional (AS, Bild, Reuters). UEFA.com+3UEFA.com+3UEFA.com+3

