Quatro homens são presos por estupro e exploração sexual infantil em operação no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), realizou quatro prisões entre os dias 23 e 24 de setembro em Rio Branco, em ações relacionadas a crimes contra crianças, incluindo estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição infantil. Duas prisões ocorreram em cumprimento de condenações judiciais e outras duas por mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.

O primeiro caso ocorreu na segunda-feira (22), com a prisão de R.A.P., de 43 anos, condenado a 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado por abusar de sua enteada de 11 anos. O crime veio à tona quando a criança relatou os abusos à tia durante férias em Cruzeiro do Sul. O mandado foi cumprido na BR-364 e o condenado foi encaminhado à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.

Hoje, terça-feira (23), a equipe da DECAV prendeu E.P.M., de 59 anos, servidor da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele foi sentenciado por abusar da sobrinha de sua esposa, também de 11 anos, em situações nas quais ficava sozinho com a criança, inclusive em uma chácara da família. A prisão foi cumprida após denúncia formalizada pela mãe da vítima.

Ainda no dia 23, J.M.A., de 52 anos, foi preso por suspeita de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição de criança. A investigação começou quando uma professora percebeu que uma aluna de 11 anos carregava um ferro de passar roupas, que teria recebido em troca de favores sexuais. O caso foi comunicado pelo 1º Conselho Tutelar, e a prisão preventiva foi deferida pela 2ª Vara da Infância e Juventude, sendo cumprida no bairro Laélia Alcântara.

No mesmo dia, V.N.S., de 20 anos, foi preso como suspeito de estupro de vulnerável após denúncias do 4º Conselho Tutelar de que ele mantinha relação sexual com uma adolescente de 12 anos. O investigado também possui ligação com organização criminosa. A prisão preventiva, representada pela delegada Carla Fabíola, foi cumprida no bairro Vila Acre, e o suspeito segue à disposição da Justiça.

As ações da DECAV reforçam o trabalho da Polícia Civil no combate a crimes contra crianças e adolescentes em Rio Branco, garantindo que os responsáveis sejam responsabilizados legalmente.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, PCAC tem intensificado suas ações no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. “Essas prisões demonstram o compromisso da instituição em não permitir a impunidade e em trabalhar incansavelmente para proteger os mais vulneráveis. A mensagem é clara: não haverá tolerância com abusadores”, enfatizou.