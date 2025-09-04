Quem é a famosa atriz da Globo encontrada em situação de abandono

A atriz Rejane Schumann, 74 anos — conhecida por trabalhos em O Astro (1977), Dancin’ Days (1978) e Pai Herói (1979) — foi encontrada em condições precárias em um apartamento de Porto Alegre (RS), na quarta-feira (3/9), após denúncia anônima. A Polícia Civil informou que a artista vivia sozinha com quatro cães e dois gatos e apresentava sinais de abandono, sem cuidados básicos de higiene.

A ativista Deise Falci, que acompanhou o atendimento, relatou que Rejane alternava momentos de lucidez e confusão, e reforçou o pedido de rede de apoio entre vizinhos. Voluntários organizaram um mutirão de limpeza no imóvel e iniciaram uma campanha para arrecadar doações. Os animais foram retirados e levados a abrigo.

Além da TV, Rejane construiu carreira no cinema — como em O Grande Rodeio (1975) e Motorista Sem Limites (1970) — e atuou também como jornalista e escritora.

📌 Fonte: relatos da Polícia Civil e de voluntários/ativistas / Metrópoles

