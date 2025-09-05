Quem é o homem que concretou corpo da mãe e esquartejou namorada no RS

Segundo a PCRS, ele conseguiu fugir do presídio e estava há cerca de um ano foragido. O criminoso foi condenado a 28 anos de prisão em 2018, mas o crime foi cometido em 2015. Na época, a crueldade da morte de Vilma Jardim, então com 76 anos, chocou Porto Alegre e todo o estado.

Após ser preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, Ricardo confessou que matou a mãe após uma discussão por questões financeiras. O pai dele havia morrido meses antes e deixado uma herança de R$ 400 mil.

O criminoso revelou ainda que deixou o corpo da mãe embaixo da cama por uma semana, depois comprou um armário sob medida e concretou o corpo da vítima dentro dele. Para disfarçar o odor, ele espalhou borra de café pelos cômodos.

Em 2018, durante o julgamento, ele passou a afirmar que a mãe teria morrido após levar uma queda. Ele foi condenado a 27 anos pelo homicídio e um ano por porte ilegal.